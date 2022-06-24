زوج بيلوسي أمام القضاء

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يواجه بول بيلسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تهمة قيادة سيارة في حالة سكر مما تسبب في حادث سير أسفر عن إصابة شخص.

وقع الحادث في 28 مايو الماضي، عندما ألقي القبض على بيلوسي البالغ من العمر 82 عاما بعد تسببه في الحادث.

اصطدم بول بيلوسي الذي كان يقود سيارة من نوع "بورش" وتم إطلاق سراحه بعد اعتقاله، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دولار.

وقررت شرطة المرور في كاليفورنيا أن بيلوسي كان "السبب المباشر للتصادم"، وكان مستوى الكحول في دمه 0.08.

وقال مكتب المدعي العام في كاليفورنيا في بيان إنه "بناء على حجم الإصابات التي لحقت بالمتضررين، وجه المدعي العام اتهاما بارتكاب جنحة ضد بيلوسي".

ومن المقرر أن يمثل بيلوسي أمام المحكمة في 3 أغسطس المقبل.