نواب أمريكيون يوجهون طلبا لبايدن بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

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نطالب 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال النواب الديمقراطيون، في رسالتهم، التي لم يوقع عليها أي من الجمهوريين، إنه منذ مقتل أبو عاقلة الشهر الماضي "لم يكن هناك تقدم كبير بشأن فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف بخصوص مقتلها. ومن الواضح أن أيا من الطرفين لا يثق بالآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل، لذلك، في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في التحقيق".

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن 57 من أعضاء مجلس النواب طالبوا في الشهر الماضي، من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدء تحقيق مستقل تحت رعاية الولايات المتحدة لكشف الحقيقة بشأن مقتل الصحفية.

وأضاف النواب: "نحن ننضم إلى هذا الطلب، الذي أصبح أكثر إلحاحا بسبب المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة"، وتوجهوا إلى بادين بالقول: "نعلم أنك توافق على أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون خوف من التعرض للاعتداء، ومن أجل حماية حرية الصحافة، يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف تحت رعاية الولايات المتحدة للوصول إلى الحقيقة وتوفير المساءلة عن مقتل هذه المواطنة والصحفية الأمريكية".

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إجراء تحقيق خاص بها: "هذا ليس مطروحا في الوقت الحالي. الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون تحقيقاتهم الخاصة، ونحن نريد أن نرى هذه التحقيقات يتم إجراؤها بطريقة شاملة ومحايدة وشفافة وتتوج بالمساءلة".