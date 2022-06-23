بعد تحذير روسي من تلك الخطوة...أوكرانيا تعلن وصول صواريخ هيمارس الاميركية

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بعد إعلانه وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى بلاده لتعزيز ترسانتها العسكرية في مواجهة القوات الروسية، ألمح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى صيف ساخن جداً.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الخميس "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا".

صورة للصواريخ

وأرفق رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

إلى ذلك، أكد أن "الصيف سيكون حارا على المحتلين الروس، بل وقد يكون الأخير بالنسبة لبعضهم". وفق تعبيره!



يشار إلى أن هيمارس هي راجمات تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة.

وتندرج تلك الراجمات في إطار حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، كانت وعدت بها الإدارة الأميركية كييف سابقاً.

فمنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تأهبت الولايات المتحدة كما غيرها من دول الغرب إلى مساعدة كييف عسكرياً.

لكن مع اشتداد المعارك شرقي البلاد منذ أواخر مارس الماضي، كثفت السلطات الأوكرانية مناشداتها الغرب لتزويدها بصواريخ طويلة المدى وأكثر دقة وتطوراً بهدف صد القوات الروسية، إلا أن الدول الغربية ترددت قليلاً خوفاً من ان تطال تلك الأسلحة الأراضي الروسية، ما قد يوسع النزاع إلى ما لا تحمد عقباه.

في حين حذرت موسكو من تلك الخطوة. ففي مطلع الشهر الحالي (يونيو 2022) رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دعم واشنطن للقوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ وذخائر دقيقة ومتطورة ومتوسطة المدى، قرار سلبي للغاية، وقد يزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة، وفق تعبيره.