تركيا.. تسريح ألف شرطي من عملهم

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قررت السلطات في تركيا، تسريح ألف شرطي مع تبقي نحو شهر على انتهاء صلاحية قرار تسريح موظفي القطاع العام المشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي.

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وحسب صحيفة "زمان" فقد تبين أن 80% من عناصر الشرطة المعنيين بالقرار كانوا يشغلون حاليا مناصب داخل قوات الأمن وأن 100 منهم كانوا يعملون في أنقرة، و130 آخرين كانوا يعملون داخل إسطنبول.

ومن بين الصادر بحقهم قرارات التسريح ضباط معتقلون ومتقاعدون، حيث سيسلب القرار الضباط المتقاعدين رتبهم الأمنية.

يذكر أن صلاحية القرار الخاص بتسريح موظفي القطاع العام في تركيا الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي، ستنتهي بحلول 31 يوليو المقبل.

وعقب محاولة انقلاب منتصف عام 2016، تم فصل أكثر من 130 ألف شخص بشكل تعسفي من وظائفهم.