محاكمة ترامب قريبة!

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تحدث الكاتب إدوارد لوس، في صحيفة “الفايننشال تايمز”، عن “اقترب موعد محاكمة ترامب” رئيس الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً في واشنطن على أن الرئيس السابق سوف يفلت من الملاحقة القضائية، لكن تجنب القضية سيكون باهظ التكلفة.

وقال الكاتب إنه أيا كان المسار الذي يتخذه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، سواء بمحاكمة دونالد ترامب أم لا، فإن الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة. ومن شأن محاكمة الرئيس السابق أن تسرع من انجراف البلاد نحو العنف السياسي، كما أن ترك ترامب يفلت من شأنه أن يزيد من احتمال محاولة انقلاب أخرى. وأضاف أن غارلاند “سيكون ملعونا إذا فعل وملعونا إذا لم يفعل. كلا المسارين يمكن أن يعرض الديمقراطية الأميركية للخطر”.



الأدلة التي جمعتها لجنة 6 كانون الثاني بمجلس النواب الأميركي تجعل من الصعب للغاية غض الطرف، ما يجعل المدعي العام في موقف حساس، كما يرى الكاتب.

ويشير لوس إلى أن معيار إثبات الإدانة الجنائية أعلى بكثير مما قد يفترضه مراقبو احتجاجات 6 كانون الثاني، فالملاحقة القضائية الفاشلة ستجعل ترامب أقوى بل وتساعد في إعادة انتخابه. ويقول إنه “عندما تضرب ملكا، حتى لو كان ملكا سابقا، يجب أن تقتله”.

ويضيف أن مهمة غارلاند ستكون هي أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب كان لديه نية إجرامية، وهو عائق كبير لا يعني فقط إظهار أنه حاول إلغاء الانتخابات، ولكنه كان يدرك تماما أن ما كان يفعله غير قانوني.

ويقول “نعلم أن ترامب حاول قلب النتيجة. إن إثبات أنه كان يعلم بأن أفعاله إجرامية يعني الدخول في رأسه. لجنة 6 كانون الثاني تجعل هذه المهمة أسهل بكثير”.