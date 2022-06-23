أعلن الرئيس جو بايدن تأييده تعليق الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات على البنزين والديزل، للحد من ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق في البلاد على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: “أدعو الكونغرس إلى تعليق ضريبة الغاز الفيدرالية لمدة 90 يوما خلال موسم السفر المزدحم”، مشيرا إلى أنه “يمكننا أيضا خفض أسعار الغاز بشكل أكبر بطريقة أخرى”.

وأضاف: “هذا هو السبب في أن الإجراء الثاني الذي أتخذه هو دعوة الولايات إما إلى تعليق ضريبة الغاز التي تفرضها أو إيجاد طرق أخرى لتقديم بعض الإعفاءات”.

هذا وتبلغ ضريبة البنزين الفيدرالية 18.4 سنت للغالون الواحد، ومن المرجح أن تواجه جهود بايدن الفيدرالية عقبات كبيرة في الكونغرس وسط شكوك من جانب كل من الجمهوريين وأعضاء حزبه الديمقراطي.

وكانت مصادر إعلامية توقعت في وقت سابق اليوم أن يدعو بايدن إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إلى تخفيف الضغوط المالية.

وموضوع الخلاف هو الضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت للغالون على الغاز والضريبة الفيدرالية البالغة 24.4 سنت للغالون على وقود الديزل. إذا تم تمرير وفورات الغاز بالكامل إلى المستهلكين، فسيوفر المواطنون ما يقرب من 3.6٪ في كل صفيحة بنزين، بينما يبلغ متوسط الأسعار حوالي 5 دولارات للغالون على مستوى البلاد.