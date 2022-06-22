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ماكرون: سأعمل على تشكيل أغلبية جديدة خلال أسابيع

22
JUNE
2022
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب أذاعه التلفزيون، اليوم الأربعاء، إنّ جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي متفقون على ضرورة تجنّب الجمود السياسي، مضيفاً أنّه سيعمل على تشكيل أغلبية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي أول تصريحات له حول نتائج الانتخابات التي خسر فيها معسكره أغلبيته المطلقة، قال ماكرون إنّه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب، وإنّ صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصّل إلى حلول وسط.

وهُزِم تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وأخفق في نيل الأغلبية البرلمانية المطلقة على الرغم من تحالفه العريض.

وفي المقابل، لم يفز تحالف اليسار بالأغلبية البرلمانية، لكنه في أقل تقدير تحوّل إلى القوة المعارضة الأولى، والأقوى في البرلمان.

وقبل أيام، قالت رئيسة مجلس الوزراء الفرنسي إليزابيث بورن إنّ نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت، الأحد الماضي، تشكل خطراً على البلاد، لكنها تعهّدت أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون سريعاً لبناء تحالفات.

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