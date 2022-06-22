living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم - بولندا : يمكننا البقاء على قيد الحياة من دون الغاز الروسي

22
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد مفوض الحكومة البولندية للبنية التحتية للطاقة، بيوتر نيمسكي، أن بلاده قادرة على “البقاء” في حال انقطاع إمدادات الغاز الروسي التام عنها.
وقال: “يمكننا البقاء على قيد الحياة في غياب إمدادات الغاز الروسي.. كان من المفترض أن ينتهي العقد طويل الأجل مع شركة غازبروم نهاية العام الحالي في ديسمبر، لكنهم أوقفوا عمليات التسليم بالفعل في أبريل”.
وأضاف: “البنية التحتية الوطنية تسمح لبولندا باستيراد الغاز من دول أخرى، كما أن مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 100%”.
وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في وقت سابق، عن التعليق الكامل لإمدادات الغاز لشركة “PGNiG” البولندية، بسبب رفض الأخيرة دفع مستحقات الغاز الروسي بالروبل.
وستخصص شركة “PGNiG” البولندية الخاصة بالنفط والغاز أكثر من 160 مليون دولار لتوسيع حقول النفط والغاز في البلاد.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout