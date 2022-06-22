روسيا اليوم - بولندا : يمكننا البقاء على قيد الحياة من دون الغاز الروسي

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أكد مفوض الحكومة البولندية للبنية التحتية للطاقة، بيوتر نيمسكي، أن بلاده قادرة على “البقاء” في حال انقطاع إمدادات الغاز الروسي التام عنها.

وقال: “يمكننا البقاء على قيد الحياة في غياب إمدادات الغاز الروسي.. كان من المفترض أن ينتهي العقد طويل الأجل مع شركة غازبروم نهاية العام الحالي في ديسمبر، لكنهم أوقفوا عمليات التسليم بالفعل في أبريل”.

وأضاف: “البنية التحتية الوطنية تسمح لبولندا باستيراد الغاز من دول أخرى، كما أن مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 100%”.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في وقت سابق، عن التعليق الكامل لإمدادات الغاز لشركة “PGNiG” البولندية، بسبب رفض الأخيرة دفع مستحقات الغاز الروسي بالروبل.

وستخصص شركة “PGNiG” البولندية الخاصة بالنفط والغاز أكثر من 160 مليون دولار لتوسيع حقول النفط والغاز في البلاد.