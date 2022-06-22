بوتين دعا إلى تعزيز العلاقات مع دول بريكس على خلفية العقوبات الغربية

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "تعزيز العلاقات بين دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الصراع الأوكراني"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وتحدث بوتين أمام المشاركين في منتدى "بريكس" الاقتصادي عشية قمة افتراضية لهذه البلدان وقال: "يضطر رجال الأعمال في بلادنا إلى تطوير أعمالهم في ظروف صعبة لأن الشركاء الغربيين يتجاهلون المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق والتجارة الحرة".



واستنكر "فرض عقوبات جديدة ذات دوافع سياسية بشكل مستمر والتي تتعارض مع الفطرة السليمة والمنطق الاقتصادي الأساسي".



وفي هذا السياق "تعيد روسيا توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بنشاط نحو شركاء دوليين موثوقين، خصوصا نحو دول البريكس"، كما أكد بوتين.



وأضاف: "هناك محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا وزيادة حصة السيارات الصينية في السوق الروسية"