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اجتماع عسكري روسي ـــ تركي لبحث «نقل الحبوب» الأوكرانية (الاخبار)

22
JUNE
2022
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلي وزارتي الدفاع الروسية والتركية بحثوا في موسكو مسائل الخروج الآمن للسفن التجارية التركية ونقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بالإضافة إلى المواقف من ضمان التنقل الآمن في مياه «البحر الأسود».
وأضاف البيان إن الوفدين أشارا إلى أهمية التعاون الثنائي الذي يسمح بضمان الخروج الآمن من ميناء ماريوبول، بما في ذلك خروج السفينة الناقلة التركية «آزوف كونكورد».
وتابع أنه تم في الاجتماع التوصل إلى اتفاقية بشأن مواصلة المشاورات الثنائية.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت أمس بأنه سيتم انعقاد «اجتماع رباعي» لممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا الأسبوع المقبل في إسطنبول، لبحث آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن «مفاوضات صعبة تجرى لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية، حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود».
كما تجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.

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