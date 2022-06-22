الخارجية الأمريكية: نتفهم مخاوف روسيا الأمنيّة المشروعة ومستعدّون للعمل على إزالتها

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أكدت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، أنها ذكرت في اتصالاتها مع زملائها الروس أنها "تتفهم مخاوف روسيا الأمنية المشروعة، ونحن مستعدون للعمل على إزالتها".

وقالت في منتدى رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الأزمة الأوكرانية أنّ الولايات المتحدة شاركت بنشاط في العملية الدبلوماسية مع روسيا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت: "كنت على اتصال شخصي مع زملائي الروس وأخبرتهم، بأننا نتفهم أن لديهم عددا من المخاوف الأمنية المشروعة، وأن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها العمل على إزالتها".

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أنه "يتعين على الدول اتخاذ قرار مستقل بشأن انضمامها إلى الحلف، ولا يمكن للدول الأخرى اتخاذ مثل هذه القرارات نيابة عنها".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إجبار روسيا على اتباع قواعدها من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة".