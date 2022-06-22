في ذكرى الغزو النازي...موسكو تتهم برلين “بهستريا الخوف من الروس”

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اتهمت روسيا التي تحيي ذكرى الغزو النازي عام 1941 للاتحاد السوفياتي، ألمانيا اليوم بتأجيج “هستريا خوف من الروس” وسط توترات متصاعدة بين موسكو وبرلين مرتبطة بأوكرانيا، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان في هذه الذكرى، إن “هستيريا الخوف من الروس تغذيها بشكل منهجي الهجمات شبه اليومية لأعضاء الحكومة الألمانية ضد بلدنا”.

وأضافت: “برلين تهدد بالأقوال والأفعال نتائج الجهود المستمرة منذ عقود لروسيا وألمانيا للتغلب على العداء (…) بعد الحرب”.

وتأتي هذه التصريحات فيما تحيي موسكو اليوم ذكرى بدء غزو قوات الرايخ الثالث للاتحاد السوفياتي عام 1941 في إطار “عملية بربروسا”، في “يوم الذكرى والحزن”.

وتسبب الصراع في أوكرانيا بتوتر شديد في العلاقات بين روسيا والدول الغربية بما فيها ألمانيا التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

من جهتها، أعلنت روسيا في الأيام الأخيرة خفضا حادا في كميات الغاز المسلمة إلى أوروبا خصوصا عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وأعلنت برلين أيضا زيادة حادة في إنفاقها العسكري وزودت أوكرانيا بنادق ذاتية الدفع “بانتسرهاوبيتسه 2000” التي وصلت نماذج أولى منها هذا الأسبوع.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن “كل هذا يذكر بأكثر الفترات مرارة في العلاقات الروسية – الألمانية بما في ذلك الأحداث التي سبقت أيار 1945” سنة هزيمة ألمانيا النازية.

وأضافت: “في وقت قريب، ستبدأ صور المعدات الألمانية المدمرة في حقول أوكرانيا الظهور على الأرجح (…) البعض في روسيا وكذلك ألمانيا سيرى بالتأكيد أوجه تشابه تاريخية يمكن أن يفهمها بلدانا”.