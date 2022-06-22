فيديو يرصد "حادثة مروعة" لطائرة على أرض ميامي

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أصيب 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بشكل جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية،

وكان على متن الطائرة القادمة من جمهورية الدومينيكان أكثر من 130 شخصا بينهم 11 من طاقمها، عندما وقع الحادث في مطار ميامي.

ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلة، لكن عندما بدأت الطائرة بالهبوط على مدرج المطار تحطمت عجلاتها، ما جعل الهبوط كارثيا.

وأظهرت لقطات النيران تشتعل في الطائرة التي سارت فترة من الزمن بلا عجلات، وهرعت فرق الإنقاذ سريعا إلى الطائرة من أجل إخلاء الركاب وإخماد النيران التي اشتعلت.

وقال أحد الركاب ويدعى باولو غارسيا: "كنت أعتقد أني سأموت. لقد كان رجل كبير السن بجاني وحضنته، فالأمر كان مرعبا".

وسادت حالة من الرعب بين الركاب من جراء التصادم المتكرر على متن الطائرة، التي كانت تسير على مدرج الطائرة بلا عجلات، مما ألحق أضرار كبيرة بالطائرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة إن عجلات الطائرة تحطمت.

وتعود الطائرة إلى شركة "ريد إير"، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تأسست العام الماضي في الدومينيكان.

وقال أحد الركاب ويدعى باولو غارسيا:" كنت أعتقد أني سأموت. لقد كان رجل كبير السن بجاني وحضنته، فالأمر كان مرعبا".