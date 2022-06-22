بايدن محذرا العالم: "ستكون هناك جائحة أخرى"

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء بأنه يتعين على العالم الاستعداد لمواجهة جائحة جديدة قادمة.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من تمويل لمواجهة فيروس كورونا، لكنها تحتاج إلى المزيد من الأموال "للتخطيط للوباء القادم".

وردا على سؤال عن مدى توافر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال الصغار، أجاب بايدن: "نحتاج إلى مزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني. سيكون هناك جائحة أخرى. علينا أن نفكر في المستقبل.. هذا هو سبب حاجتنا إلى الأموال".

يذكر أن عدد ضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة تجاوز المليون شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وتتقدم الولايات المتحدة على بقية الدول العالم من حيث هذا المؤشر.