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واشنطن ستزود حرس الحدود الأوكرانيين بأسلحة عالية الدقة

22
JUNE
2022
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تدل معلومات وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد رجال الأمن وحرس الحدود بأسلحة عالية الدقة والذخيرة.
 
واشنطن ستزود حرس الحدود الأوكرانيين بأسلحة عالية الدقةمدافع وصواريخ ساحلية وذخائر.. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1 مليار دولار
وجاء في وثائق المناقصات التابعة للوزارة التي اطلعت عليها قناة "RT": "بناء على الحاجة الحادة والسريعة لضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا تقدم الولايات المتحدة للشرطة الأوكرانية وخدمة حراسة الحدود أسلحة خاصة عالية الدقة وملحقاتها وكذلك الذخيرة".
 
وخاصة تخطط الوزارة لنقل إلى أوكرانيا 30 بندقية من طراز "Lapua Magnum" والنطاقات والخراطيش والمكونات الأخرى.
 
وأشارت الوثيقة إلى أن إمدادات هذه الأسلحة يجب أن ترفع قدرة أفراد الأمن الأوكرانيين لـ "ضمان سيادة القانون" في البلاد.
 
وفي الوقت ذاته دققت الخارجية الأمريكية أن "النطاق الواسع للمساعدات الأمريكية والدولية للعسكريين ورجال الأمن في أوكرانيا أدى إلى نقص المنتجات التي تتمتع بالطلب العالي وكذلك إلى تأخيرات طويلة الأمد في الإمدادات.
 
وخاصة تشهد الولايات المتحدة حاليا "نقصا حادا" للمنتجات العسكرية غربية الصنع بما فيها الخراطيش من طراز "Lapua Magnum".
 
ومن المتوقع أن تنقل هذه الأسلحة شركة "Goldbelt Security"، فيما تبلغ تكلفة الشراء 695 ألف دولار.
 
وأعلنت واشنطن، سابقا، عن تقديم دفعة جديدة من المساعدات الأوكرانية لكييف بقيمة مليار دولار. وستضم هذه المساعدات سلاح مدفعية وأنظمة خفر السواحل بالإضافة إلى ذخيرة للأنظمة الصاروخية وسلاح المدفعية.
 
وكانت السلطات الروسية أعلنت أكثر من مرة أن إمدادات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى أوكرانيا تمدد النزاع وتعمق القضايا الموجودة.
روسيا اليوم
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