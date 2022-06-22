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لوغانسك في مرمى الروس.. زيلينسكي: الوضع صعب للغاية

22
JUNE
2022
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قال حاكم منطقة لوغانسك وهيئة الأركان العامة الأوكرانية سيرهي غايداي، الثلاثاء، إن القوات الروسية سيطرت على مناطق عدة بالقرب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في لوغانسك.


وأوضح غايداي للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية سيطرت على بلدة توشكيفكا جنوبي سيفيرودونيتسك، مؤكدا صحة تقارير سابقة.

وأضاف: "للأسف، دفع العدو بكميات هائلة من الأسلحة والجنود وسيطر على توشكيفكا".

وكانت قوات انفصالية مدعومة من روسيا في أوكرانيا أعلنت، الاثنين، سيطرتها على توشكيفكا.

وتخوض القوات الروسية والأوكرانية معركة منذ أسابيع للسيطرة على سيفيرودونيتسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إن القوات الروسية استولت أيضا على منطقتي بيدليسني وميرنا دولينا جنوبي ليسيتشانسك.

وذكر غايداي أن الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن ليسيتشانسك يتعرضون لقصف مكثف بالمدفعية الروسية الثقيلة، لكنهم مازالوا صامدين.

تعليق الرئيس الأوكراني

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع العسكري في منطقة لوغانسك بشرق البلاد صعب للغاية، مع تكثيف روسيا جهودها لطرد القوات الأوكرانية من مناطق رئيسية.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور بالفيديو: "هذه حقا أصعب نقطة. المحتلون يضغطون بكل قوة".

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