لمدة دقيقتين.. مروحية روسية اخترقت سماء دولة أوروبية

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قالت السلطات في إستونيا إن مروحية عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي، قبل أيام، وحاكت هجوما بالصواريخ، وسريعا استدعت تالين السفير الروسي لديها احتجاجا، لكن موسكو لم تؤكد وقوع الحادثة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وليتوانيا، على خلفية فرض الأخيرة قيودا على بعض البضائع الروسية التي تمر إلى جيب كالينينغراد المطل على بحر البلطيق.

وذكر الجيش الإستوني في بيان أن طائرة مروحية روسية من طراز "أم أي - 8" دخلت المجال الجوي للبلاد من جهة الشرق، وتحديدا في منطقة كويدولا، دون أن تأخذ إذنا من السلطات المعنية، على ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف الجيش الإستوني أن المروحية الروسية حلقت في أجواء بلاده لمدة دقيقتين تقريبا، مشيرا إلى أنها أقفلت جهاز الاتصال الخاص بها، ما جعل من الحديث مع طاقمها أمرا متعذرا.

ولم تصدر روسيا أي بيان بشأن التصريحات الإستونية حتى الآن.

وتقول تالين إن موسكو اخترقت مجالها الجوي عدة مرات منذ بداية العام الجاري، وخلال الأسبوع الأخيرة حدثت انتهاكات متعددة جوا وبرا.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية، كوستي سالم: "لقد شهد هذا الأسبوع انتهاكات متعددة عبر المروحيات، فضلا عن سلوك استفزازي على الحدود البرية".

وخلال التحليق في الأجواء، تحاكي المروحية الروسية تنفيذ هجمات صاروخية ضد إستونيا، بحسب المسؤول في وزارة الدفاع.