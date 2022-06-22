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زلزال بقوة 6 درجات يهز أفغانستان وباكستان

22
JUNE
2022
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو وفيات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابول وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابول يقول: "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان "كانت قوية".

 

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