طالبة المنصورة... ماذا كشف تقرير الطب الشرعي عن وفاتها؟

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كشف تقرير الطب الشرعي الأسباب التي أدت لوفاة نيرة أشرف طالبة المنصورة المذبوحة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة، حيث تبين إصابتها بتهتك في الرئة اليسرى أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابات قطعية وطعنية بالصدر والعنق.



وكانت أسرة الطالبة قد كشفت لـ"العربية.نت" تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة التي فجعت المصريين، حيث أكدت جدتها أن الطالب القاتل ارتبط بها عاطفيا وتقدم للأسرة أكثر من مرة لطلب يدها والزواج بها لكن الأسرة رفضته لصغر سنها ولرغبتها في استكمال ومواصلة تعليمها.



وأضافت أن نيرة كانت مازالت صغيرة على الحب والارتباط، ورفض والدها فكرة زواجها من الأساس في هذا الوقت وليس رفضا للطالب القاتل نفسه، لكن الأخير كشف عن عدوانيته وسوء نيته وقتلها بلا رحمة وبدم بارد، مطالبة بسرعة القصاص منه.

وقال محمد غريب عم الطالبة، إنه لا يعرف القاتل ولم يشاهده من قبل، وسمع من الأسرة أنه تقدم لها أكثر من مرة لكنه لم يتوقع أن يدفعه ذلك لقتلها، مشيرا إلى رغبته في أن يقتص من القاتل في نفس مكان وقوع الجريمة.



وكانت مدينة المنصورة شمال العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت، أمس الاثنين، جريمة بشعة حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها.



وتم القبض على المتهم وحبسه، حيث أمر النائب العام المصري بمباشرة التحقيق العاجل في الواقعة واستجواب المتهم فيها.