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"بأحدث أنواع الأسلحة"... بويتن يعلن عن تطوير جيشه!

21
JUNE
2022
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بما يقدمه جيش بلاده خلال العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس بأوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو: "أفراد الجيش الروسي يبلون بلاء حسنا خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس".

وأعلن خلال كلمته عزمه على "تحديث الجيش الروسي بأحدث أنواع الأسلحة، وتطوير مختلف الأسلحة الروسية".

وتزامنت تصريحات بوتين مع سيطرة الجيش الروسي بشكل عامل على بلدة توشكيفكا على خط الجبهة في دونباس، وفقا للسلطات المحلية.

وتقع توشكيفكا على خط الجبهة في دونباس شرقي أوكرانيا، على بعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك.

وقال زعيم منطقة سيفيرودونيتسك رومان فلاسينكو: "بحسب معلوماتنا، سيطر الروس بشكل كامل على توشكيفكا"، مشيرا إلى أن "الضغط مستمر" على خط الجبهة حيث "معركة دونباس مستعرة".

وفي أواخر آذار الماضي، أكدت موسكو سعيها لتركيز مجهودها الحربي على "تحرير دونباس"، بعيد فكها الحصر على أطراف العاصمة الأوكرانية كييف، وتكثيف جهودها العملياتية الميدانية في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا مثل ماريوبول وخيرسون.

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