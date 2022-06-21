عمال سكك الحديد في بريطانيا يبدأون أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عامًا

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بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا الثلاثاء إضرابًا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين والغاء اربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عامًا.

استقبلت محطة كينغز كروس في لندن عدداً قليلاً من الركاب صباح الثلاثاء، بدلاً من الحشود المعتادة في ساعة الذروة.

بالإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT بتدهور ظروف العمل و "آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.

وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما الثلاثاء.

تحدث وزير النقل غرانت شابس على قناة سكاي نيوز عن اضراب "عديم الفائدة". وقال "سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث".