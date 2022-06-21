رئيس الإكوادور: الاحتجاجات تهدف إلى الإطاحة بي

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اعتبر رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو، أن احتجاجات الشعوب الأصلية ضد سياسات حكومته تهدف إلى الإطاحة به.

وكتب الرئيس على "تويتر"، يوم الاثنين: "مددنا اليد ودعونا للحوار، لكنهم لا يريدون السلام ويريدون الفوضى. وهم يريدون الإطاحة بالرئيس".

وأضاف: "أنا هنا ولا أعتزم الاختباء، وأنا هنا لحماية عائلاتكم"، مضيفا أن "هذه هي معركة كبيرة من أجل الديمقراطية".

يذكر أن احتجاجات الشعوب الأصلية ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة تستمر منذ 13 يونيو، وهي اشتدت بعد اعتقال رئيس اتحاد "كونايه" للشعوب الأصلية ليونيداس إيسا.

وأعلن الرئيس لاسو حالة الطوارئ في عدد من مناطق البلاد، بما فيها العاصمة كيتو.