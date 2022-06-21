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شاهد تضرر سيارة رونالدو الفاخرة في حادث

21
JUNE
2022
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عكرت حادثة الإجازة التي كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقضيها برفقة عائلته في مايوركا على الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا.
 
وأفادت تقارير بأن سيارة نجم مانشستر يونايتد الفاخرة، تعرضت لأضرار بعدما اصطدمت بجدار.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم سيارته من نوع "بوغاتي فيرون" والتي يقدر ثمنها بـ1.8 مليون إسترليني، بجدار أحد المنازل الريفية.
 
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار حجري.
 
ونقلت "ميرور" عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله إن الأضرار "اقتصرت فقط على الماديات، وتحمل السائق مسؤولية الحادث. تمتلك الشرطة كافة المعلومات إن كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. يستطيع الطرف المتضرر أن يرفع دعوى مطالبة بتعويض إن أراد ذلك".
 
من جانبها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الحارس الذي كان يقود السيارة لم يصب بأذى، بينما تضررت مقدمة سيارة البوغاتي.
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