بعد انتكاسته الإنتخابية...ماكرون يجتمع مع ممثلي القوى السياسية

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إجتماعات متتالية مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد إستراتيجية لمصلحة الفرنسيين بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الإنتخابات التشريعية.



وقال مسؤول في الإليزيه إن "رئيس الجمهورية، بصفته ضامنًا للمؤسسات، مصمم على العمل لصالح الفرنسيات والفرنسيين".



وأضاف: "حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحولات الضرورية للبلد. هذا هو سبب هذا الإجتماع مع القوى السياسية: الحوار والتحادث من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصب في خدمة الشعب الفرنسي".



وسيلتقي ماكرون على التوالي ممثلي القوى السياسية التي ستشكل الكتل النيابية في الجمعية الوطنية الجديدة.