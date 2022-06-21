ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إثر خفض روسيا إمداداتها

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ارتفع سعر الغاز الطبيعي لكل ميغاواط / ساعة في أوروبا بنسبة 5.87 بالمئة، الإثنين، مع سعي أوروبا لمصادر بديلة في ظل انخفاض كميات الغاز الطبيعي من روسيا.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي لكل ميغاواط / ساعة لعقود يوليو في أوروبا إلى 124.66 يورو (131.18 دولارًا) الساعة 03.35 بالتوقيت المحلي (1235 بتوقيت جرينتش) من 117.73 يورو (123.88 دولارًا) عند إغلاق يوم الجمعة، بحسب مراسل الأناضول.

وأعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم مؤخرًا أن شحنات الغاز عبر نورد ستريم انخفضت من 167 مليون متر مكعب يوميًا إلى 67 مليون متر مكعب.

ومع قيام روسيا بتخفيض كميات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، تتجه بعض الدول الأوروبية إلى الفحم في محاولة لتوليد كهرباء كافية لتلبية احتياجاتها.

وأمس الأحد، أعلنت ألمانيا عزمها إعطاء الأولوية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وتخزين المزيد من الغاز الطبيعي لتقليل استهلاك الغاز.

كما أعلنت الحكومة النمساوية، في اليوم نفسه، أنها ستعيد تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم الحجري بسبب النقص في إنتاج الكهرباء الناجم عن خفض واردات الغاز الروسي.