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موسكو: تصريح بايدن حول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي غير جدي

21
JUNE
2022
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية فلاديمير جباروف، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، غير جدي.

وقال في مقابلة مع RT: “أعتقد أن بيان بايدن لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.. على أي حال، سيتم اتخاذ القرار من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “وضع أوكرانيا الآن كمرشح للعضوية، والتي يمكن أن تستمر لمدة 20 أو 30 عاما، شيء مختلف تماما لقبولها بالفعل، لكنني أعتقد أنه ومع كل سلطة الأمريكيين في أعين الشركاء الأوروبيين، سيكون من الصعب عليهم ممارسة الضغط عليهم”.

وتابع: “قبول مثل أوكرانيا مفككة من حيث الاقتصاد والزراعة في صفوف الاتحاد يمثل عبئا كبيرا ويخلق المشاكل للتكتل الأوروبي”.

وأوضح أن “الفساد آخذ في الازدياد في أوكرانيا، والمصانع متوقفة عن العمل وما إلى ذلك، ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فهناك حاجة إلى توافق في الآراء.. بمعنى، إذا كان هناك عضو واحد على الأقل ضد انضمام أوكرانيا، فلن يتم قبولها ولذلك، أعتقد أن هذا التصريح هدفه صب المزيد من الزيت على النار”.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “شبه مرجح”.

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