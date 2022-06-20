أعلنت الخطوط الجوية السعودية انزلاق إحدى طائراتها بعد هبوطها في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، مشيرة إلى أنه لم يصب أي من الركاب في الحادث.

وقالت الخطوط السعودية في بيان لها إن طائرتها من طراز بوينغ 77 المتجهة من الرياض إلى مانيلا عبر الرحلة رقم sv862 بتاريخ 20 يونيو 2022، وبعد هبوطها بسلام في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية، انزلقت خارج المسار المؤدي إلى الصالة وتوقفت في المنطقة الرملية وتم بحمد الله إنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة ودون حدوث أي إصابة.

وأشارت إلى أنه تم نقل الطائرة إلى موقفها بالصالة، وهي تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعدادا لعودتها للخدمة بعد التأكد التام من سلامتها.