أعلى مستوى له منذ 2015... الروبل يستعرض أمام الدولار

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ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأميركي مسجلا أعلى مستوى له منذ تموز 2015، مستكملا مسيرة الصعود مما قد يثير قلق البنك المركزي الروسي من تقويض القدرة التنافسية للصادرات الروسية.



وصعدت العملة الروسية بنحو 1.7% إلى 55.44 روبل مقابل الدولار، لتسجل بذلك مكاسب بنحو 35% منذ بداية العام الحالي.



وجاءت مكاسب العملة رغم قيام المركزي الروسي بخفض معدلات الفائدة بنحو 1050 نقطة أساس (ما يعادل 10.5%) منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

من جانبه أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، مسألة أن يكون سعر صرف الروبل عند مستويات مثالية أمر مهم للاقتصاد الروسي.



وأشار إلى أن السلطات، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي الروسي، تناقش مسألة الانتقال إلى استهداف الروبل وليس التضخم.



واعتبر المسؤول الروسي، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن سعر الصرف الأمثل للعملة الروسية بالنسبة للاقتصاد الروسي هو في نطاق 70 - 80 روبلا لذلك من الضروري العودة إلى هذا المستوى في أسرع وقت ممكن.



ويذكر أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من 6 عملات منها اليورو والين، قد هبط 0.25 بالمئة إلى 104.44 ين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في 20 عاما والتي تبلغ 105.79 وسُجلت يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي رفع فيه الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس في محاولة لاحتواء التضخم.