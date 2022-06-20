حل الكنيست الاسرائيلي وتعيين وزير الخارجية رئيسا للحكومة

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الحدث.نت -

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيسا للوزراء، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وكشفت المعلومات أن اتفاقاً حصل بين رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد، على طرح قانون حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك يائير لبيد رئيسا للوزراء في المرحلة الانتقالية.

فيما أتى الإعلان وفقا لاتفاق التناوب مع بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس الأميركي خلال زيارته الشهر القادم.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كانت نقلت في أواخر شهر مايو/أيار، عن مصادر قولها إن بينيت وافق على تشكيل حكومة تغيير مع لابيد.

وأوضحت حينها أن بينيت سيتولى رئاسة الوزراء حتى أيلول 2023، في حين سيحل لابيد مكانه حتى تشرين الثاني 2025، ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي حول تشكيل الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.