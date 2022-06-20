الأزمة الغذائية العالمية باتت تحتاج الى إجتماع دولي في برلين

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تنظم الحكومة الألمانية الجمعة في برلين مؤتمرا دوليا عن الأزمة الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يحضره خصوصا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كما نسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى السلطات الألمانية اليوم.



وقال ناطق باسم وزارة الزراعة في تصريح إن المؤتمر الذي يحمل اسم "الوحدة من أجل الأمن الغذائي العالمي"، سيتناول النقص الغذائي العالمي الناجم عن الحرب.



من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك على "تويتر" ان المؤتمر يهدف خصوصا الى "ضمان استقرار الإمدادات الغذائية في العالم".



بين المشاركين خصوصا بلينكن. وتأتي هذه القمة قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة السبع التي تترأسها هذه السنة ألمانيا، في بافاريا.



وكانت أوكرانيا قبل الهجوم الروسي أكبر منتج عالمي لزيت دوار الشمس وأحد أبرز مصدري القمح. لكن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة حاليا من دون التمكن من تصديرها بسبب الحصار الروسي.



تدفع الأمم المتحدة وبعض الدول في اتجاه فتح ممر بحري يتيح استئناف الصادرات الأوكرانية وتبديد مخاطر حصول مجاعة في بعض الدول.



من جهتها، تعزو السلطات الروسية هذه الأزمة الغذائية الى العقوبات التي فرضت على موسكو.