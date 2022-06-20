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استحمت مع والدها.. مذكرات ابنة بايدن تثير جدلا واسعا

20
JUNE
2022
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أثارت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، ردود فعل كبيرة وجدلا واسع النطاق.
 
وبحسب العديد من وسائل الإعلام، فقد تم نشر وتسريب مقتطفات من اليوميات الشخصية لأشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كشفت أنها استحمت مع والدها، والتي أثارت ردود فعل كبيرة.
 
ولفتت الوسائل إلى أنه لم يتم انتقاد بايدن بسبب السلوك غير اللائق فحسب، بل وصف الفعل أيضا بأنه تحرش بالأطفال.
 
وجاء في أحد هذه المقتطفات التي تم تسريبها من مذكرات أشلي، "لقد كنت دائما شخصا مجنونا ذات طابع جنسي مفرط في سن مبكرة.. أتذكر إلى حد ما ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأسرة، أتذكر أنني مارست الجنس مع الأصدقاء في سن مبكرة، وأيضا الاستحمام مع والدي وهو أمر غير مقبول على الأرجح".
 
من جهته هاجم المقدم التلفزيوني في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، الرئيس الأمريكي بعدما تم ذكره في المذكرات، حيث وصف كارلسون سلوك بايدن بالفظيع.
 
وعلق كارسلون: "تخيل أنك والد بنات. اسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لمثل هذا السلوك يمكن أن يبرره؟ لا يوجد مثل هذا التفسير. هذا انحراف، هذا فظيع. لا تذكر آشلي بايدن كم كانت عمرها في ذلك الوقت، عندما كانت تستحم مع والدها، ومع ذلك، كان من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر ذلك".
 
الاستحمام مع ابنتك "غير مقبول!"، قال كارلسون مضيفا: "إذا لم تكن هذه محاولة للتحرش بقاصر، فهذا بالتأكيد سبب لزيارة الشرطة".
 
وانتقد الكثير من رواد تويتر تصرف بايدن بناء على ما ورد في مذكرات ابنته، واعتبره البعض أنه بمثابة "تحرش جنسي".
 
من جانب آخر قالت وسائل إعلام إن مكتب التحقيقات FBI قبض على امرأة وأحالها للتحقيق بعد ما قامت بتسريب مذكرات أشلي.
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