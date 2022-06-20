مساعدة سابقة في البيت الأبيض تفضح "سر ترامب"

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كشفت أليسا فرح غريفين، مساعدة البيت الأبيض السابقة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، أنها سمعته يعترف سرا بأنه خسر انتخابات 2020 لصالح الرئيس جو بايدن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أجابت أليسا فرح غريفين على سؤال حول إمكانية إثبات النية أم لا ما إذا كان ترامب قد حاول عمدا إلغاء الانتخابات وهو يعلم أنه خسر بالفعل".

وقالت مساعدة البيت الأبيض السابقة: "اعترف..نطق وهو يشاهد جو بايدن على التلفزيون.."هل تصدقين أنني خسرت أمام هذا الرجل؟" (قال ترامب)".

وأضافت أليسا فرح غريفين: "وقد اعترف بالفعل في مؤتمر صحفي عندما كان يتحدث عن فيروس كورونا في غرفة المؤتمر الصحفي.. لقد وقع في زلة لسان بالفعل واعترف نوعا ما بفوز جو بايدن".

وتابعت: "أعتقد أن النية (نية ترامب في محاولة إلغاء الانتخابات عمدا) ستكون صعبة..لا أظن في أن هذا سيؤدي إلى إسقاط دونالد ترامب بطريقة قانونية، لكنني أعتقد أنه سيعلم الجمهور عن رجل خسر ولم يستطع فعل ما فعلناه لكامل تاريخنا، وهو السماح بانتقال سلمي للسلطة، والسماح لمن اختارهم الناخبون بتسلم مناصبهم".