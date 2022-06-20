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الهند.. الفيضانات تلحق أضرارا بالملايين من السكان

20
JUNE
2022
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أفاد مكتب إدارة الكوارث الهندية، في تقرير جديد، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند إلى 4 ملايين و 228100 شخص.
 
الهند.. الفيضانات تلحق أضرارا بالملايين من السكانعشرات القتلى وملايين المعزولين جراء الأمطار الموسمية والفيضانات في شمال شرقي الهند وبنغلاديش
وكانت السلطات المحلية أعلنت سابقا أن حصيلة المتضررين جراء الفيضانات كانت تبلغ 3,1 مليون شخص. وتدل معلومات الإدارات المحلية على أن حصيلة ضحايا الكارثة وصلت إلى 71 قتيلا.
 
وفي الأسبوع الماضي هطلت في شمال شرق الهند أمطار موسمية قوية، وفاض نهر براهمابوترا على ضفافه. وأصبحت ولايتا آسام وميغالايا الأكثر تضررا في الكارثة. وحتى الآن لا تزال تحت المياه 5137 قرية على الأقل، كما تم تدمير 107370 هكتارا من المساحات الزراعية.
 
وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الموسمية القوية في الولايات الشمالية والشرقية للهند خلال الساعات الـ48 القادمة. ومن المتوقع أن يتم بعد ذلك انخفاض شدة هطول الأمطار.
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