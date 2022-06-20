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مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المغادرة بسبب الاحتجاجات

20
JUNE
2022
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ألغى مطار بروكسل جميع الرحلات الجوية المقررة يوم الاثنين بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابات العمالية البلجيكية، وسيعمل فقط على استقبال الرحلات القادمة.
 
مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المغادرة بسبب الاحتجاجاتاحتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.. بلجيكيون يرتدون براميل نفط (فيديو)
وقال مطار بروكسل في بيانه أنه لن يتم تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل يوم الاثنين 20 يونيو بسبب الاحتجاجات وإضراب قسم كبير من رجال الأمن.
 
وحث المطار المسافرين على عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم.
 
وسيستمر المطار في استقبال طائرات الركاب والشحن القادمة إليه.
 
ودعت النقابات البلجيكية يوم الاثنين عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد.
روسيا اليوم
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