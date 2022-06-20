زوجة أسانج: "صحة زوجي تدهورت كثيرا في السجن"

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أفادت ستيلا موريس، زوجة مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بتدهور حالته الصحية بشكل جدي في سجن بيلمارش الذي يقبع فيه حاليا.

وقالت موريس في حديثها لإذاعة "" الأسترالية: "أنا قلقة على جوليان، لم أتحدث معه منذ إعلان القرار (قرار وزارة الداخلية البريطانية حول تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة)، رأيته الثلاثاء وكان وضعه مقلقا للغاية... تدهورت صحته الجسدية بشكل كبير خلال فترة وجوده في سجن بيلمارش".

وأضافت أنها "ستستأنف ضد الحكومة الأمريكية وقرار وزير الداخلية البريطاني على حد سواء".

وقالت منظمة "ويكيليكس" الجمعة الماضية، إن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، صادقت على تسليم مؤسس المشروع، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه خطر عقوبة السجن لمدة 175 عاما. ووصفت المنظمة هذا القرار بـ "اليوم المظلم" لحرية التعبير وأعلنت عن خططها للاستئناف.