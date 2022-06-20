رئيس إندونيسيا يزور ألمانيا وروسيا وأوكرانيا

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قالت صحيفة Jakarta Post، اليوم الاثنين، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيزور ألمانيا وروسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإندونيسية: "يعتزم الرئيس جوكو ويدودو اليوم الاثنين، الكشف عن تفاصيل رحلته إلى ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وذلك بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي التي عادت من رحلة إلى الخارج شملت أوروبا".

وأضافت الصحيفة أن تصريح الرئيس بشأن زيارته إلى أوروبا، والمقررة في الأسبوع المقبل، يمكن أن يصدر اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء.

وتابعت الصحيفة: "الأسبوع المقبل، سيقوم (الرئيس جوكو ويدودو) بتنفيذ مهمة نيابة عن الأمم المتحدة، وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بين أمور أخرى، على السماح لأوكرانيا بتصدير القمح الذي يحتاجه العالم. وبالطبع سيناقش جوكو ويدودو مع بوتين قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها إندونيسيا في بالي".