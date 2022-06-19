سيارة تقتحم طوق الفاتيكان الأمني, وإطلاق نار!

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أفادت وسائل الإعلام يوم الأحد بأن شخصا اقتحم بسيارته طوقا أمنيا للشرطة في الفاتيكان، ما اضطر الشرطة لإطلاق النار على سيارته لتوقيفها.

وأوضحت تقارير إعلامية أن قوات الأمن في الفاتيكان وضعت في حالة تأهب قصوى لفترة وجيزة اليوم، بعد أن مرت سيارة من خلال طوق أمني للشرطة بالقرب من ساحة القديس بطرس.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السائق (39 عاما) لم يتوقف عند نقطة تفتيش بالقرب من ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من اليوم، ما أدى إلى مطاردة قصيرة للشرطة أطلق خلالها شرطي رصاصة على إطارات السيارة الهاربة.

وبعد توقف السيارة، ألقت الشرطة القبض على السائق، مستخدمةً مسدس الصعق الكهربائي في هذه العملية.

وأشارت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” إلى أن المطاردة جرت في منطقة مزدحمة بالسياح الذين جاءوا لحضور صلاة التبشير الملائكي التي يقيمها البابا كل يوم أحد ظهراً.

ووفقا لصحيفة “إل ميساجيرو”، فقد تم إطلاق إنذار بالإرهاب لفترة وجيزة في الفاتيكان بسبب الحادث.

وأضافت أن الحرس السويسري البابوي، وهو القوات المسلحة التابعة للفاتيكان المسؤولة عن حماية البابا وأراضي الدولة المدينة، أغلق مؤقتا بوابة الوصول إلى الفاتيكان عندما أُطلقت الرصاصة