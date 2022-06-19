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صورة ضبابية لدى فريق ماكرون بعد الجولة الثانية

19
JUNE
2022
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جرت في فرنسا اليوم انتخابات برلمانية ، قد تحرم الرئيس إيمانويل ماكرون من الغالبية المطلقة التي يحتاجها للحكم بحرية، وفق وكالة "رويترز".

ومن المنتظر أن تبدأ التوقعات الأولية لنتائج هذه الانتخابات، التي قد تغير وجه السياسة في فرنسا، في الظهور في الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش.

وكان الإقبال بحلول منتصف النهار أقوى إلى حد ما إذ بلغ 18.99% مقارنة بما كان عليه في التوقيت نفسه خلال الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد الماضي، وفي عام 2017، عندما بلغ 18.43% و 17.75% على الترتيب.

وفاز ماكرون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في نيسان. وإن لم يمنح تصويت اليوم معسكره أكثرية مطلقة، فإن ذلك سيكون مقدمة لفترة من الضبابية التي يمكن مواجهتها بدرجة من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع بها في فرنسا في العقود الماضية - أو تؤدي إلى شلل سياسي وتكرار للانتخابات البرلمانية.

ويتوقع مستطلعو آراء الناخبين فوز معسكر ماكرون بأكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إن حصوله على أصوات الاكثرية المطلقة ال 289 ليس مضمونًا بأي حال.

وتشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلماني منذ عقود.

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