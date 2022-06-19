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3 أيام من التعذيب.. وفاة طفل يمني أجبره والده على شرب ماء مغلي حتى تقطعت أمعاؤه!

19
JUNE
2022
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أقدم أب يمني، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، على تعذيب ابنه ذي الاثني عشر عاما على مدار 3 أيام بشكل وحشي حتى توفي الطفل متأثراً بحالة التعذيب الشديدة التي تعرض لها.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصادر محلية، قولها، إن مواطناً يدعى علي سلمان عمر كمال، من سكان منطقة بيت الكمال الواقعة شرقي مديرية الجراحي، قام على مدار ثلاثة أيام بتعذيب طفله (زيد ـ 12 عاماً) تعذيباً وصفته بـ"شديد" أودى بحياته.
وأوضحت أن الأب قام بتكبيل طفله بسلاسل وتعليقه داخل إحدى الغرف بمنزله ورشه وجرّعه بماء مغلي، طيلة فترة الاحتجاز، مما أدّى إلى تقطع أمعائه ووفاته، وفقا للعربية.
وذكرت المصادر، أن الأب برر جريمته باتهام طفله سرقة مبلغ 20 ألف ريال يمني (أقل من 20 دولارا) وهروبه من المنزل، مشيرة إلى علم أم الطفل الضحية وإخوانه وأشقاء والده بعملية التعذيب وتسترهم على الجريمة.
وقبل محاولة الأب دفن جثة الطفل علم خال الضحية بالواقعة، وبدوره سارع بإبلاغ الأجهزة المعنية وإيقاف الدفن.
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