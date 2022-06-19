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قمة عربية ثلاثية في مصر.. وتطّلع إلى "تعاون بنّاء"

19
JUNE
2022
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة ثلاثية عقدها فى شرم الشيخ، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة بظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن "الرئيس السيسي رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي".

وأكد السيسي على "تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة"، وفق بسام راضي.

وأشار راضي إلى أن الضيفين "أشادا بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا".

وكما تناولت المباحثات "العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة"، حيث "أكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة"، بحسب بسام راضي.

ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.

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