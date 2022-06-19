لافروف: لن تتمكن واشنطن من حرمان موسكو من صوتها في الشؤون الدولية

A + A -

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من حرمان روسيا من حق صوتها في الشؤون الدولية.

وشدد الوزير لافروف على أن الجانب الأميركي لا يمكنه إجبار روسيا على الامتثال للقواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف أن الأميركيين يحاولون جاهدين تحقيق ما أعلنوا عنه منذ زمن طويل، وهو أن على روسيا أن تعرف مكانها وتلتزم به، إنها لا تملك الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الدولية، ويجب أن تلتزم بالقواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة.

وتابع الوزير الروسي القول: “هذا كل شيء. لكني اعتقد أنهم يدركون جيدا أنهم لن يكونوا قادرين على تحقيق ذلك”.