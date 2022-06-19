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ألمانيا تعلن عن إجراءات طارئة لتلبية الإحتياجات من الطاقة

19
JUNE
2022
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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ إجراءات طارئة لضمان تلبية احتياجاتها من الطاقة بما في ذلك استخدام الفحم، بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي.
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان اليوم الأحد: “لتقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز في توليد الكهرباء”، بحسب “فرانس برس”.
وأضافت الوزارة أنه “يتعين استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أكبر بدلا من ذلك”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” الأسبوع الماضي من أنها ستخفض بشدة عمليات تسليم الغاز إلى أوروبا.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن أمن الطاقة في ألمانيا مضمون على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في شحنات الغاز، حيث يتم تعويضها من مصادر أخرى.
وكان تقرير إعلامي أشار إلى أن الدول الأوروبية مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.
ففي تقرير لقناة “2” التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة أولبورغ، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، ستتعرض لكارثة.
وأضاف ماتيسين: “يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر ذلك بنفس الطريقة، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات”.
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