أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإزالة الأسباب الفنية التي أدت لتقليص إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “السيل الشمالي”.

وقال شولتس في مقابلة مع وكالة DPA: “حتى الآن نشهد انخفاضا في الإمدادات إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية الأخرى، وهو ما تبرره المشكلات الفنية، قد يكون السبب حادثا عرضيا لكن سوف نتجنبه”.

واعتبر شولتس أن دافعا سياسيا وراء هذا الموقف، مؤكدا أن تقليص الإمدادات إلى ألمانيا لم يكن مرتبطا بأسباب فنية.

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 14 يونيو عن خفض الغاز الذي يتم ضخه عبر “السيل الشمالي” بنسبة 40 في المائة، بسبب نقص المضخات التي يتم صيانتها من قبل شركة “سيمنس” الألمانية.