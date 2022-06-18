إنخفاض سعر العملة المشفرة “بيتكوين” الى أقل من 19 الف دولار

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واصلت العملة المشفرة “بيتكوين” تراجعها، حيث انخفض سعر “بيتكوين” بأكثر من 7% إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.

وفي آخر سبعة أيام، خسرت “البيتكوين” نحو 33.3% من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.

كما خسرت عملة “الإيثر” أكثر من 37% من قيمتها خلال الأسبوع ليتم تداولها عند مستويات 1004 دولارات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في 24 ساعة الأخيرة بقيمة 58 مليار دولار، إلى 844.36 مليار دولار، فيما ترتفع الخسائر السوقية إلى 334 مليار دولار في أسبوع.

ويظهر في محرك البحث سعر بيتكوين حوالي 18.500 دولار أميركي.