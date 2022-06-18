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استمرار موجة الحر غير المسبوقة في جنوب أوروبا

18
JUNE
2022
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من المتوقع أن تزداد وطأة موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب جنوب أوروبا منذ عدة أيام في فرنسا بعد ظهر السبت حتى تبلغ مستويات قياسية، فيما تحاول فرق الإطفاء في إسبانيا السيطرة على حريق هائل.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، ستؤثر موجة الحر السبت على كامل فرنسا تقريبًا، في وقت تم وضع 11 منطقة فرنسية تقع بشكل أساسي على طول الساحل المطل على المحيط الأطلسي وفي جنوب غرب البلاد، في حال تأهب قصوى. وقد تصل درجات الحرارة في هذه المناطق إلى 42 درجة مئوية.

وازدياد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لظاهرة الإحتباس الحراري. وتضيف إنبعاثات غازات الدفيئة من قوة ومدة ومعدل تكرار موجات الحر، بحسب العلماء.

وألغيت بسبب ذلك عدة مناسبات وإحتفالات رياضية وثقافية.

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