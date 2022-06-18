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أميركا تمهد الطريق لتطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

18
JUNE
2022
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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، على لقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال تحت سن الخامسة، مما يمهد الطريق أمام تطعيم ملايين من الأطفال صغار السن في الولايات المتحدة فور موافقة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على ذلك.
 
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات ولقاح موديرنا للأطفال من سن ستة أشهر حتى 17 عاما.
 
وأجيز لقاح فايزر بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.
 
وقال مسؤولو البيت الأبيض إنه قد يتم طرح اللقاحات على الفئات العمرية أقل من خمس سنوات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
 
ولا بد وأن تقدم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصياتها حول كيفية إعطاء اللقاحات قبل أن تبدأ حملة التطعيم بشكل جدي.
 
وعلى الرغم من أن آباء كثيرين في الولايات المتحدة يحرصون على تطعيم أطفالهم فمن غير الواضح مدى قوة الإقبال على التطعيم.
 
وتشير البيانات الاتحادية إلى أنه تمت إجازة لقاح فايزر- بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في أكتوبر، ولكن تم تطعيم نحو 29 في المئة فقط من هذه المجموعة بالكامل حتى الآن.
 
ويعد كوفيد-19 أخف بشكل عام عند الأطفال. ومع ذلك فقد كان منذ مارس 2020 السبب الخامس الرئيسي لوفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، والسبب الرئيسي الرابع للوفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام وذلك حسبما قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.
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