نفذت طائرة مكافحة الحرائق الروسية “بيريف بي إي -200″، أول عملية لإطفاء حريق الغابات في ولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون من شواطىء ولاية سكيكدة، الطائرة وهي تحط بالقرب من أحد شواطىء المدينة لملء خزاناتها بالمياه قبل المغادرة.

ووصلت طائرة مكافحة الحرائق الروسية الضخمة من نوع “BE- 200” إلى الجزائر مساء الأربعاء، من بين 3 طائرات تم استئجارها لمواجهة حرائق محتملة خلال هذا الصيف ستصل لاحقا.

وطائرة “Beriev Be-200” عبارة عن طائرة برمائية متعددة المهام تم تصميمها من قبل شركة Beriev للطيران الروسية، وتمت الرحلة الأولى في عام 1998 وشوهدت الطائرة لأول مرة في معرض باريس الجوي 1999.

وتم تطوير “Beriev Be-200” لأول مرة لمهام مكافحة الحرائق، يمكن أن تقلع وتهبط على الماء ويمكن أن تصل حمولتها إلى 12 طنا من الماء.

ويمكن أن تصبح الطائرة متعددة المهام للشحن أو طائرة ركاب أو كطائرة برمائية لمكافحة الحرائق. ويمكن أيضًا تجهيز الطائرة لمهمات خاصة، مثل سيارة إسعاف جوية لـ 30 مريضا نقالة وسبعة مرضى جالسين أو طاقم طبي.