قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن الحرب الإرهابية على سوريا والعدوان الذي شنته قوات الاحتلال التركي والأمريكي، أسفرا عن تزايد عدد ذوي الإعاقة في سوريا.

وفي بيان خلال “النقاش العام في الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، أضاف صباغ أن “التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها دول غربية على سوريا أدت إلى تراجع نوعية وجودة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة وفاقمت من معاناتهم”.

وأشار صباغ إلى “استمرار تعرض المدنيين لمخاطر المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها”.

وشدد صباغ على أن بلاده “تتعاون مع المنظمات الدولية ووكالاتها المختصة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعو إلى دعم جهودها في تمكينهم من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية”.