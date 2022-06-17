وزير الاقتصاد الألماني يصف الوضع بأنه "خطير"...و موسكو تواصل تقليص إمدادات الغاز لأوروبا

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خفضت شركة غازبروم الروسية صادراتها من الغاز إلى عدة دول أوروبية من ضمنها ألمانيا وإيطاليا. ووصف وزير الاقتصاد الألماني الوضع بأنه "خطير"، فيما ذكرت الوكالة الألمانية للشبكات أن وضع إمدادات الغاز "متوتر" ولكنه "مستقر".

ذكرت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" الجمعة (17يونيو/ حزيران 2022) أن شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" خفضت صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بنسبة 50 %، فيما أعلنت فرنسا أن تدفق الغاز عبر الخط الذي يمتد من شمال شرقي أوروبا قد توقف.

وذكرت شركة "إيني" أن "غازبروم" تعهدت لروما في السابق بإمدادها بنصف الـ 63 مليون متر مكعب من الغاز التي تم طلبها اليوم. وتم تقليص إمدادات الغاز بنسبة 15 % من النسبة المطلوبة أمس الأول الأربعاء و35 % أمس الخميس. وخفضت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية تدفق الغاز الذي تصدره لعدة دول أوروبية وسط خلافات بشأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



وشهدت ألمانيا انخفاضا بنسبة 60 % من إمدادات الغاز الأسبوع الجاري عبر خط نورد ستريم 1. وذكرت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أنها لا تزال تعتبر إمدادات الغاز مستقرة، إلا أن متحدثا باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك وصف الوضع بأنه "خطير". ونتج أثر غير مباشر عن قطع الإمدادات عبر خط نورد ستريم 1 يتمثل في توقف الإمدادات التي تحصل عليها فرنسا.

وذكرت شركة نقل الغاز الفرنسية "جي آر تي جاس" اليوم أن الواردات عبر خط الأنابيب انخفضت بنسبة 60 % مقارنة بمستويات العام الماضي، وأن الغاز توقف عن الوصول إلى فرنسا عبر الخط منذ أمس الأول الأربعاء. وذكرت "جي آر تي جاس" أن استيراد الغاز يزداد عبر خط أنابيب من إسبانيا، وأن إمدادات الغاز الوطنية لم تتأثر، حيث يتواصل ملء منشآت التخزين استعدادا للشتاء. وحتى الآن لم تطرح أي دولة بالاتحاد الأوروبي تبني آلية تضامن للمساعدة في مواجهة نقص الغاز. وذكرت شركة إمدادات الغاز التشيكية "سي إي زد" مؤخرا أنها تأثرت جزئيا بتقليص إمدادات الغاز الطبيعي.

وذكرت شركة "إس.بي.بي" السلوفاكية المزودة للطاقة أنها حصلت فقط على 50% من كمية الطاقة المتفق عليها تعاقديا مع روسيا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء السلوفاكية "تي.إيه.إس.آر".

وقطعت غازبروم تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا في وقت سابق. وارتفعت أسعار الطاقة بصورة كبيرة بسبب انخفاض تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا، فيما يخشى العديد من محللي الطاقة من استعداد روسيا لوقف جميع الإمدادات إلى أوروبا كتكتيك لممارسة الضغط. وحذر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني أمس الخميس من دخول اقتصاد القارة في حالة ركود إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، رغم أن هذا لم يحدث حتى الآن.

الوكالة الألمانية للشبكات: وضع إمدادات الغاز "متوتر"

من جانبها، وصفت الوكالة الألمانية للشبكات وضع إمدادات الغاز بأنه "متوتر"، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوكالة هذا الوصف في تقريرها اليومي بشأن إمدادات الغاز في ألمانيا منذ نهاية آذار/مارس. وكتبت الوكالة في تقريرها الذي نُشر ظهر اليوم الجمعة: "رغم ذلك، فإن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة في الوقت الحالي"، مضيفة أن التدفقات آمنة في الوقت الحالي.

وذكرت الوكالة الألمانية أنه "منذ منتصف هذا الأسبوع، تأثر نقل الغاز إلى دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والنمسا وجمهورية التشيك، بهذا التخفيض". وأضافت الوكالة أن الشركات المتضررة من عدم التسليم يمكنها حاليا شراء كميات الغاز الناقصة من مصادر أخرى في السوق.

أسعار الغاز ترتفع بنسبة 60% خلال أسبوع

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا

وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 4ر8% ليصل إجمالي الارتفاع خلال أسبوع التداول الحالي إلى نحو 60% . وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 5ر4% حتى الساعة الحادية عشرة و18 دقيقة بتوقيت أمستردام إلى 130 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 2ر3% اليوم.